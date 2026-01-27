Herzmuskel-Entzündung und Panikattacken: Deutsche Biathletin reist trotzdem zu Olympia

Ruhpolding - Vor rund einem Monat bekam Deutschlands Biathletin Johanna Puff (23) die schlimme Diagnose Herzmuskelentzündung . Nun berichtet die gebürtige Rosenheimerin von zwei Panikattacken und fährt trotzdem zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina.

Johanna Puff (23, r.) wird trotz ihrer Erkrankung zu Olympia fahren, um Freund Lukas Hofer (36, l.) anzufeuern. © IMAGO / MAXPPP

Allerdings nicht, um selbst an den Start zu gehen, sondern um ihren Freund Lukas Hofer (36), Biathlet im italienischen Team, bei seinem Heimspiel anzufeuern.

Es ist eine willkommene Ablenkung für eines der größten deutschen Talente, denn seitdem die Ärzte bei ihr Myokarditis diagnostizierten, war sie im Alltag zunächst extrem eingeschränkt. "Als Sportlerin ist es krass, wenn auf einmal alles wegfällt - selbst Dinge, die nichts mit Training zu tun haben. Man darf ja wirklich gar nichts machen", berichtet sie im Interview mit Web.de.

Dabei blickt sie zurück auf den beängstigenden Moment, als sie Mitte Dezember beim zweitklassigen IBU-Cup im österreichischen Obertilliach an einem Anstieg plötzlich kollabierte.

"Ich erinnere mich vor allem an einen extremen Druck auf der Brust und massive Atemprobleme. Ich habe alles noch mitbekommen, auch den Abtransport mit den Notärzten. Ich hatte zwei Panikattacken", berichtet sie und führt an: "Danach ging es ins Krankenhaus – und der Tag war irgendwie sehr schnell vorbei. Kurz darauf war ich schon wieder zu Hause."

Obwohl sie ihre wenige Energie bemerkte und schon mehrfach Herzrasen im Training hatte, ging sie an den Start, auch, weil die Blutwerte passten.