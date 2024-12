Das steckt hinter der rührenden Geste von Biathlon-Star Franziska Preuß an diesen Mann

"Dem das Gelbe Trikot geben, die es möglich machen", schrieb der Verband unter das Video bei Instagram . "Wir haben uns generell verstärkt und so kann man generell durch verschiedene Leute im System neue Reize schaffen", erklärt Hopf in einem Beitrag der ARD Sportschau.

Preuß schnappte sich also ihr Gelbes Trikot der Weltcup-Führenden und streifte es Chef-Techniker Sebastian Hopf (39) über.

Sie wusste, wem sie das zu großen Teilen zu verdanken hatte. Denn das deutsche Team läuft diese Saison mit "Raketen" unter den Füßen, die Techniker haben bislang an drei Weltcup-Stationen jeweils das richtige Wachs gefunden.

Am Samstag sicherte sie sich im Verfolgungsrennen von Annecy den Sieg und das vor der Heimkulisse der starken Französinnen.

Danilo Müller (52) wachste jahrelang die Ski der Tschechen und machte sie so stärker als die Deutschen. Nun ist er zurück beim DSV. © IMAGO / CTK Photo

Nach der Technik-Schmach bei der WM im tschechischen Nove Mesto, als die Skier des deutschen Teams im nassen Schnee überhaupt nicht liefen, gelang dem Verband ein Coup.

Denn mit Danilo Müller (52) aus Oybin kehrte nach 20 Jahren ein Mann ins DSV-Team zurück, der für seine Expertise gerade mit nassem Schnee bekannt ist. Der Sachse arbeitete 15 Jahre lang im Ausland, machte die weißrussische Olympiasiegerin Darja Domratschewa (38) und die zweimalige Weltmeisterin Gabriela Soukalová (35) aus Tschechien auf den Brettern extrem stark.

Eigentlich wollte der Sachse zuliebe seiner Familie mit zwei Kindern aufhören, betrieb zwischenzeitlich einen Foodtruck. Doch er selbst muss lachen, wenn er davon berichtet, dass Biathlon einfach seine Passion ist.

"Wir wollten uns einfach noch verstärken in verschiedenen Bereichen, und wir konnten uns jetzt zwei Leute ins Boot holen, die einen anderen Blickwinkel haben und wir so unseren Erfahrungsschatz einfach breiter aufstellen konnten und den Blickwinkel mal in eine Richtung stecken konnten", erklärt Hopf.