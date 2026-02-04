Unfall kostete sie die Zunge: Deutsche Biathletin beendet Karriere

Gotha - Im Juniorenbereich sammelte Juliane Frühwirt (27) fleißig Medaillen, später blieb ihr der große Weltcup-Durchbruch allerdings verwehrt. Kurz vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina hat die deutsche Biathletin nun ihre Ski an den Nagel gehängt.

Juliane Frühwirt beendet ihre aktive Biathlon-Karriere im Alter von 27 Jahren. © Sven Hoppe/dpa

Das vermeldete die gebürtige Thüringerin am Dienstagmittag auf Instagram. Vor allem das recht deutliche Verpassen des Mega-Events in Italien beeinflusste dabei ihre Entscheidung.

"Die, die mich kennen wissen, die Saison 2025/26 hatte ich mit dem Ziel Olympia in Angriff genommen. Dazu hat es nicht gereicht", so die 27-Jährige.

Sie habe den Sport immer geliebt, aber inzwischen hatte das Leben andere Pläne.

Im März 2024 verletzte sich Frühwirt bei einem Unfall in Galtür schwer im Gesicht, erlitt einen Kiefer- sowie Jochbeinbruch und benötigte sogar eine Zungentransplantation.

Anschließend konzentrierte sie sich verstärkt auf ihr zweites Standbein als Unternehmerin im Coaching-Bereich, trainiert seitdem auch andere Sportler - und das offenbar mit großem Erfolg.

"Ein Erfolg, den ich mir hart erarbeitet habe. Für mich waren die letzten 9 Monate absolut am Limit", erklärte die langjährige DSV-Athletin. "Deshalb hat sich die Entscheidung, mitten in der Saison zu sagen 'es reicht', leicht und stimmig angefühlt."