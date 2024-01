Nach fünf Jahren Pause! Sensations-Comeback von dreifacher Olympiasiegerin im Biathlon

Anastasia Kuzmina (39, r.) bei ihrem Abschied 2019 in Oslo. © IMAGO / Bildbyran

Der Routinier wird am 28. Februar 40 Jahre alt, hat zwei Kinder (17, 9 Jahre alt).

Die gebürtige Russin, die mittlerweile für die Slowakei an den Start geht und seit Jahren mit ihrem Mann Daniel Kuzmin (45) in Banska-Bystrica lebt, feierte am Freitag ganze fünf Jahre nach ihrem letzten Rennen eine sensationelle Rückkehr.

Bei der EM in ihrer slowakischen Heimat stand dabei das Ergebnis nicht im Vordergrund. Beim Sprint wurde sie zwar nur 59. am Ende, doch viele trauen der einstigen Weltklasse-Athletin durchaus zu, noch einmal richtig an der Spitze anzugreifen.

Insgesamt drei Fehler schoss sie im Liegend- und Stehendanschlag, in ihrer ersten Runde hielt sie als 28. in den Laufzeiten erstaunlich gut mit.

"Die Gefühle sind zu gemischt, um sie in Worte zu fassen. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier sein konnte, und glücklich, dass die Zuschauer hierhergekommen sind und uns so sehr unterstützt haben", sagte sie dem slowakischen Sportportal "Sportovy" nach ihrem Comeback.