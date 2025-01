Nächstes Karriereende: Biathlon-Star macht überraschend Schluss

Schweiz - Nachdem der völlig überraschende Rücktritt am Ende der Saison von Biathlon -Dominator Johannes Thingnes Bø (31) vergangene Woche für ein wahres Beben in der Szene gesorgt hatte, kündigt der nächste Star den eigenen an.

Elisa Gasparin (33) hängt am Ende der Saison ihre Skier und das Gewehr an den Nagel und verabschiedet sich vom Biathlon. © Tobias SCHWARZ/AFP

Die Schweizerin Elisa Gasparin (33) wird ihre Skier und ihr Gewehr im März an den Nagel hängen.

Die in Samedan (Graubünden) geborene Athletin gab ihre Entscheidung bei Instagram und zeitgleich in einer Dokumentation im Schweizer Fernsehen bekannt.

"Bye Biathlon - Ende Saison werde ich meine Karriere beenden. Zu meinen Anfängen war Biathlon in der Schweiz noch so klein, dass nicht viele wussten dass dieser Sport Langlaufen und Schiessen und nicht Laufen und Radfahren ist. Und jetzt haben wir im Februar sogar eine Heim WM in der Lenzerheide - ich bin dankbar für die vielen Jahre die ich in diesem unglaublichen Sport erleben durfte" [Rechtschreibung aller Zitate übernommen, Anm. d Red.], schrieb sie auf ihrem Account.

Zu ihrem größten Erfolg zählte Bronze bei der Europameisterschaft 2022, aber auch ein 8. Platz im Sprint bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.

Seit 2010 war sie im Weltcup-Zirkus aktiv und auch wenn ihr der große Wurf mit einem Sieg immer verwehrt blieb, mischte die Engadinerin das eine oder andere Mal vorn mit.