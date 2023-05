Blick durch die Linse: Ex-Biathlet Lesser wird Schießtrainer!

Ex-Biathlet Erik Lesser (34), der im vergangenen Jahr noch selbst im Weltcup unterwegs war, wird Schießtrainer am Stützpunkt in Oberhof. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Für einen klitzekleinen Bruchteil steht da eine ziemlich kahl geschorene Person am Schießstand. Unter der Trainingskleidung scheint sich ein gut durchtrainierter Körper zu verbergen. Kräftige Arme haben das Gewehr fest im Griff.

Schlagartig folgt der Perspektivwechsel im Video, das Lesser am Mittwoch auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen hat. Vom Fernrohr schwenkt die Kamera schließlich auf den Schießstand. Der 34-Jährige schreibt auf Englisch: "Vom Athleten zum Trainer in 365 Tagen. Neue Perspektive Schießtrainer in Oberhof. Erster Arbeitstag verbucht."

Erik Lesser wird also Schießtrainer! Der Thüringer, der im März vergangenen Jahres bei seiner letzten Weltcup-Etappe in Oslo mit einer beeindrucken Schießleistung - null Fehler - das Verfolgungsrennen gewann, verstärkt laut übereinstimmenden Medienberichten die Oberhofer Biathlon-Gruppe.

Die Trainingsgruppe am Stützpunkt in Thüringen wird nach dem Abschied von Bundestrainer Mark Kirchner (53) von Ex-Biathlet Marko Danz (50) und dem einstigen Olympia-Medaillen-Gewinner im Skilanglauf Jens Filbrich (44) betreut. Filbrich bildet zudem mit dem Slowenen Uros Velepec (55) das Trainer-Duo des Männer-Nationalteams.