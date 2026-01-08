Bob-Pilot boykottiert Unglücks-Bahn in Altenberg: Betreiber wehrt sich gegen neue Vorwürfe

Altenberg - In der kommenden Woche macht der Bob-Weltcup Station in Altenberg. Nicht mit von der Partie ist der Schweizer Bobpilot Michael Vogt (28): Nach seinem schlimmen Sturz vor zwei Jahren, der seinen Anschieber Sandro Michel (29) beinahe das Leben kostete , boykottiert er die Bahn. Erneut erhebt er schwere Vorwürfe, gegen die sich der Betreiber des Eiskanals wehrt.

Nach dem für Sandro Michel (29, l.) beinahe tödlichen Unfall weigert sich Michael Vogt (28), auf der Altenberger Bobbahn an den Start zu gehen. © Imago / Eibner

Mit Unterstützung des Schweizer Bob-Verbands zog sich Vogt vom letzten Weltcup der Saison zurück, sieht sich nicht in der Lage, in Altenberg an den Start zu gehen.

"Ich fahre nicht auf einer Bahn, wo einer unserer Anschieber fast gestorben wäre und sich seither nichts geändert hat", betonte der 28-Jährige im Schweizer Blick.

Das sieht der Betreiber entschieden anders.

"Wir respektieren die persönliche Entscheidung des Schweizer Bobpiloten Michael Vogt, auf einen Start beim Weltcup kommende Woche in Altenberg zu verzichten. Allerdings entspricht die Aussage, dass seit 2024 keinerlei Fortschritte erzielt wurden, nicht der Realität", teilte der Eiskanal gegenüber TAG24 mit.

So habe es drei große Sicherheitskonferenzen gegeben, konkrete Maßnahmen wurden bereits umgesetzt oder befänden sich in der Umsetzung.

Eine davon ist, dass in Altenberg zusätzliches, speziell geschultes Personal im Auslauf postiert wird, das das Zurückrutschen eines gestürzten Bobs verhindern soll: "Das ist in vielen Fällen bereits gelungen, eine 100-prozentige Garantie kann es aber nicht geben – weder in Altenberg noch anderswo."