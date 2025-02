Drama vor WM-Start: Gold-Kandidatin stürzt im Training so unglücklich, dass sie sich schwer verletzt

Trondheim (Norwegen) - Sie war in bestechender Form, hatte gerade rechtzeitig ihr Comeback bekannt gegeben, doch am Mittwoch zerplatzten die Titelträume von Goldkandidatin Linn Svahn (25) bei der Nordischen Ski-WM binnen Sekunden. Die Schwedin stürzte im Training so schwer, dass sie abreisen musste.

Die Schwedin Linn Svahn (25) stürzte am Mittwoch im Training so schwer, dass sie eine Gehirnerschütterung erlitt und die WM für sie beendet ist. © Fredrik Sandberg/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, erlitt die Medaillenhoffnung im Ski-Langlauf am Mittwoch eine Gehirnerschütterung. Im Training sei sie so unglücklich einen Hügel auf der WM-Strecke hinuntergestürzt, dass sie auf den Kopf fiel und sich so die schwere Blessur zuzog.

"Wir gehen davon aus, dass ihre Symptome so schwerwiegend sind, dass sie an der WM nicht teilnehmen kann, sondern Ruhe und Erholung braucht", sagte der Arzt des schwedischen Nationalteams, Rickard Noberius (50) in einer Mitteilung.

Noch am Donnerstag sei Svahn abgereist und wird beim Sprint durch Märta Rosenberg (22) ersetzt. Dort galt die verletzte Schwedin trotz großer gesundheitlicher Sorgen in dieser Saison zu den großen Favoritinnen.

Zwei Monate lang musste sie aufgrund einer Erkrankung von Dezember bis Februar pausieren, gab vor zwei Wochen beim Weltcup in Falun aber ein beeindruckendes Comeback und gewann den Sprint.