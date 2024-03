Bully mal anders: ProSieben zeigt alle WM-Spiele der Nationalmannschaft!

Ja, wo laufen sie denn? Alle Spiele des DEB-Teams und weitere Partien – bis hin zum Finale – werden von der Senderfamilie von ProSieben übertragen. © Christian Kolbert/dpa

Kufen statt Comedy stehen ab dem 10. Mai bei der roten Sieben fest auf dem Plan. Zumindest immer dann, wenn die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bei der anstehenden Weltmeisterschaft die Schlittschuhe anzieht.

Der amtierende Vize-Weltmeister startet auch gleich am ersten Spieltag um 15.45 Uhr in Tschechien gegen die Slowakei in das globale Turnier.

"Großer Sport gehört auf einen großen Sender. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat mit Olympia-Silber 2018 und dem Vizeweltmeistertitel 2023 Geschichte geschrieben", zeigt sich ProSieben-Senderchef Hannes Hiller vorfreudig.

"Diese Geschichte möchten wir bei der Weltmeisterschaft im Mai und in den kommenden Jahren auf ProSieben weiterschreiben." Auch in den kommenden Jahren also? Da darf man gespannt bleiben, was noch kommt.

Sicher sind auf jeden Fall die ersten Partien. Deutschland trifft in der Vorrunde auf die Slowakei, USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich.