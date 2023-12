400 Eislöwen-Fans in Krefeld dabei, doch ein Saison-Aus trübt die Stimmung!

Dresden - Der Sonderzug fährt am heutigen Donnerstag gut 400 Eislöwen-Fans zum Auswärtsspiel nach Krefeld. Ein Sieg wäre nicht nur für die Party der mitgereisten Anhänger das i-Tüpfelchen, sondern auch Pflicht mit Blick auf die DEL2-Tabelle.

Was Eislöwen-Goalie Janick Schwendener (31, r.) wie hier gegen Kaufbeurens Jamal Watson (28) wegfischte, war stark. Davon braucht es am Donnerstag auch viel Top-Paraden. © Thomas Heide

Das Team von Petteri Kilpivaara (38) muss langsam eine Siegesserie starten, der 5:1-Erfolg gegen Kaufbeuren eine Initialzündung sein. Auch wenn der Coach weiß, dass der KEV "etwas anders spielt" als die Allgäuer.

Sein Ziel ist gleich: "Ein Sieg!" Kilpivaara: "Wir müssen eher auf uns schauen und wollen mehr mit unserer Identität spielen."

Dass Krefeld zu knacken ist, zeigt nicht nur die DEL2-Tabelle. Da sind die Pinguine mit 43 Punkten nur Achter und in der laufenden Saison haben die Dresdner Eislöwen bereits 3:1 daheim gegen sie gewonnen. Dort gab's eine 3:6-Pleite.

Tomas Andres (27) & Co. brauchen aber auch wieder das Scheibenglück vom Kaufbeuren-Spiel. "Das bekommst du, je mehr Scheiben du aufs Tor bringst", so der Coach. Eine klare Ansage an das Team des Tabellen-Vorletzten.