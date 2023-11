Dresdner Eislöwen: Coach Neilson nach 3:6-Niderlage vor dem Aus

Simon Karlsson (30, l.) und Eislöwen-Kapitän David Suvanto (29) sind sichtlich frustriert nach der Pleite. Fotos: Lutz Hentschel © Lutz Hentschel

Dazu präsentierten sie ein Plakat. Am Ende verloren die Hausherren vor 2865 Zuschauern mit 3:6 (2:1, 1:2, 0:3).

Jetzt ist Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos in der Pflicht. Seine Vorgabe vorm Wochenende lautete: "Zwei Siege." In Landshut gewannen die Dresdner, am Sonntag nicht. Und nun? Roos will "evaluieren, was gut funktioniert hat, was nicht".

Die Neilson-Bilanz lautet acht Siege, zehn Niederlagen. "Wir müssen schauen, zu was für einem Ergebnis wir kommen."

Bei der Sitzung der Gesellschafter am vergangenen Mittwoch hatte er sich für den 47-jährigen Coach eingesetzt, wie zwei Spieler.

Aber gerade die Mannschaft, die immer wieder betont, an Neilson läge es nicht, hat gegen Krefeld nicht geliefert. Durch die Tore von Simon Karlsson (12.), Johan Porsberger (18.) und David Suvanto (30.) führten sie bis kurz vom zweiten Gang in die Kabine mit 3:2.

Dann ließ die Abwehr Krefelds Maximilian Adam (40.) völlig allein und es stand 3:3. Nach der Pause hatten die Löwen sogar fünf Minuten Überzahl, aber da gelangen ihnen nur zwei Torschüsse - zu wenig gegen giftige Pinguine.