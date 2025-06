Abschied nach neun Jahren: Uplegger geht nicht mit den Eislöwen in die DEL

Arne Uplegger (27, l.) war über viele Jahre eine absolute Konstante der Dresdner Eislöwen. © Dresdner Eislöwen

Wohin? Dies will der Verteidiger noch nicht verraten. Aber so viel: "Ich habe sehr viel Bock darauf, Eishockey zu spielen. Es wird eine andere Herausforderung, ich bin sehr motiviert, freue mich darauf - die nächste Saison wird cool."



So befreit und optimistisch es klingt, so leicht war es anfangs nicht. Dresden ist für ihn zur Heimat geworden. In Bad Muskau geboren, in Weißwasser die ersten Schritte im Eishockey gemacht, wechselte Uplegger 2016 mit 18 Jahren an die Elbe zur U19.

Seine Konstante hieß seither Petteri Kilpivaara (39) - meistens als Co-Trainer.

Acht Jahre versuchte Arne in der DEL2 hinten die Reihen dichtzumachen, dem Gegner das Leben so schwer wie möglich - mal mit Erfolg, mal mit weniger.

Und hätte er sich 2022 nicht an der Schulter verletzt und ein Jahr später am Knie - Uplegger wäre der Rekord-Spieler der Eislöwen. Diesen Titel besitzt mit 361 Partien Steven Rupprich (36).