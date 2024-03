Abschieds-Gewitter bei den Eislöwen: Elf Spieler müssen gehen, aber einer bleibt!

"Manchmal hilft eine Luftveränderung in der Entwicklung aber auch weiter. Dabei wünschen wir alle Tom nur das Beste", fügte der Sportdirektor an.

Das sei das Ergebnis der "Exit-Gespräche" mit Sportdirektor Matthias Roos (43) und Cheftrainer Niklas Sundblad (51) gewesen, wie die Eislöwen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gaben.

Auch in der nächsten Saison will Niklas Posten (26) für die Eislöwen jubeln. Dann soll es bestenfalls aber um den Aufstieg gehen. © Lutz Hentschel

Der Zweitligist hatte am Donnerstag aber nicht nur zahlreiche Abschiede, sondern auch einen erfreulichen Verbleib in petto. Niklas Postel (26) wird nämlich auch in der kommenden Saison an der Elbe in die Schlittschuhe schlüpfen.

"Niklas Postel hat sich seitdem ich in Dresden bin sehr gut entwickelt und die Rolle als Führungsspieler nicht nur angenommen, sondern auch sehr gut umgesetzt", schwärmte Trainer Sundblad. "Er ist ein Spieler, der immer 100 Prozent Vollgas für sein Team und seine Mitspieler gibt."

Der Linkshänder steuerte in der abgelaufenen Spielzeit acht Tore sowie 16 Assists bei und avancierte nach der Übernahme des schwedischen Übungsleiters zum Assistenzkapitän.