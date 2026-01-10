DEL Winter Game in Dresden live: Eislöwen-Bosse schippen Schnee

Dresden - Es ist angerichtet! Heute steigt das DEL Winter Game 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion (17 Uhr).

Wir berichten für Euch in unserem Liveblog vor Beginn des Mega-Events, während und nach dem Spiel.

Starker Einsatz! Die Eislöwen Bosse Maik Walsdorf (38, Geschäftsführer), Jens Baxmann (40, Sportdirektor) und Steve Maschick (Leiter Sponsoring und Ticketing) packten am Samstagvormittag selbst mit an und schippten Schneee, damit die Traversen frei sind und das Spiel wie geplant stattfinden kann.

Einige staunten nicht schlecht, als beim ersten Training der Eisbären Berlin am Freitagnachmittag plötzlich Kapitän und Verteidiger Kai Wissmann (29) auf dem Dresdner Eis stand.

Der Ex-Eislöwe war bei der Pressekonferenz im Juni, als die Austragung des Winter Games verkündet wurde, noch voller Vorfreude, schließlich hatte er mit seinem Ex-Verein ein solches Spiel 2016 im Rudolf-Harbig-Stadion schon erlebt.

Doch im August riss er sich die Achillessehne, bis jetzt hat er kein einziges Spiel absolviert. In der Woche wurde er aber dennoch von Nationaltrainer Harold Kreis (66) in den Kader für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berufen. Kreis meinte, Wissmann könne bis zum Trainingslager in Bozen noch vier, fünf Ligaspiele absolvieren.

Wenn er heute aufläuft, sind es sechs, ein Comeback wäre also durchaus überraschend. Die Eisbären waren in dieser Saison gebeutelt von Verletzungspech, doch mit Wissmann wären sie wieder komplett. Auch Superstar Ty Ronning ist wieder fit, er gab bei der 3:4-Niederlage am Donnerstag in Iserlohn sein Comeback.