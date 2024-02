Der Countdown läuft! Vorfreude auf das Eishockey-Triple in Klingenthal

Klingenthal - Die Sonne schiebt sich über den Schwarzberg in Klingenthal. Blauer Himmel, die Tribünen blitzen im Tal, das Eis ebenso. Daher ergibt sich ein unglaublich atmosphärisches Flair auf den Zuschauerrängen. Dort haben sich zig Kiebitze eingefunden, um die Aufbauarbeiten der Eisbahn im Auslauf der Vogtland Arena zu verfolgen. Am Freitag geht das Outdoor Triple los.

Ein Großteil der Banden in der Vogtland Arena ist bereits montiert. © Thomas Nahrendorf

Im weiten Rund wird gehämmert, gewerkelt, es werden sich die nächsten Aufgaben zugerufen. Banden werden übers Eis geschoben, am Ende der Eisfläche verschraubt. Es geht Stück für Stück voran.

"Es waren in den letzten Tagen echt viele Leute da, die uns über die Schultern geschaut haben. Einige von außerhalb, aber auch etliche Klingenthaler", sagt Moritz Böse vom Veranstalter, der Sportwerk GmbH Dresden.

"Gerade die älteren Einheimischen kommen regelmäßig in die Arena. Sie haben nicht nur zugeschaut, sondern auch erzählt, wie gut ihnen das gefällt, endlich mal wieder Eishockey in Klingenthal", lacht Böse.

Klaus Grimm war einer der Einheimischen. Er ist so etwas wie der Vater der Puckjagd im Oberen Vogtland. "Das war einfach toll. Er hat uns alles erzählt, wie in Klingenthal alles anfing und wie traurig es endete. Wir hingen da echt an seinen Lippen. Jeder, der hier vorbeikam, hat geschwärmt und jeder will am Wochenende dabei sein."