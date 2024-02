Dresdner Eislöwen fertigen Selb ab und schießen sich für Klingenthal warm!

Dresden - Das Hockey Outdoor Triple in Klingenthal kann am morgigen Freitag für die Dresdner Eislöwen kommen. Mit dem 8:1-Heimsieg (3:1, 2:0, 3:0) gegen die Selber Wölfe schoss sich das Team von Niklas Sundblad mal so richtig warm für Crimmitschau. Was für ein Valentinsgeschenk an die Fans.

Eislöwe Justin Florek (l.) netzte hier gegen Selbs Goalie Michael Bitzer (verdeckt) zum 4:1 ein. © Lutz Hentschel

Gleichzeitig gelang den Dresdnern was, was ihnen zuletzt am 29. September 2023 gelang. Sie gewannen das dritte Spiel in Folge.

Der Lohn: Sie kletterten in der DEL2-Tabelle auf Rang elf. Und derzeit scheint es wenig zu geben, was den Löwenhunger nach Erfolg stillen könnte. Das feierten die Fans am Mittwochabend.

Gegen die Wölfe machten die Hausherren früh richtig Druck und brachten den oft gegen Dresden so stark parierenden Michael Bitzer in Nöte.

Nach vier gespielten Minuten war's Tomas Andres, der den Schlussmann der Gäste zum ersten Mal überwand. Bitzer konnte die Scheibe nicht sichern und der Eislöwe stand zum Nachschuss goldrichtig.

Zwei Minuten später profitierte Ricardo Hendreschke vom Scheibenglück. Sein erster Schuss landete am Schienbein des Selber Verteidigers, sprang zurück und Hendreschke zog ein zweites Mal ab.

In Überzahl parkte Justin Florek (14.) vorm gegnerischen Kasten. David Rundqvist zielte aufs Tor und Florek lenkte die Scheibe zum 3:0 ins Gehäuse.