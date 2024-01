Eislöwen mit Niederlage gegen Kassel! Aber kommt schon bald ein Olympia-Held?

Danny aus den Birken präsentierte 2018 stolz seine Silbermedaille von den Olympischen Spielen. © IMAGO/Heike Feiner

Das könnte künftig kein geringerer verhindern als Danny aus den Birken. Der 38-Jährige ist aktuelle Torwarttrainer in Bad Nauheim und stand in der vergangenen Saison noch in der DEL bei München unter Vertrag. Er gehört zu den besten Goalies in der Welt.

Seinem Rückhalt war es zu verdanken, dass Deutschland 2018 Olympia-Silber aus Südkorea mitbrachte. TAG24 erfuhr am Rande des Kassel-Spiels, dass die Verhandlungen laufen und es gar nicht so schlecht aussieht.

Die aktuelle Nr. 1 der Eislöwen, Janick Schwendener, hielt zwar am heutigen Sonntag sehr ordentlich, aber Sportdirektor Matthias Roos hadert schon länger mit den schwankenden Leistungen des in den vergangenen Jahren so stabilen Goalies.

An den Gegentoren von Ryan Olsen (5.), Schwartz (26.), Carson McMillan (26.) und Connor Korte (37.) hatte er keine Anteile - eher seine Vorderleute.