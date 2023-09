Eislöwen treffen auf die Joker: Macht Knobloch wieder den Unterschied?

Dresden - Den 13. Januar 2023 hat Tom Knobloch (24) hoffentlich noch gut in Erinnerung. Da schoss der Stürmer der Dresdner Eislöwen zwei Tore, was an sich eine Seltenheit ist. Es waren aber die einzigen Treffer im Heimspiel gegen Kaufbeuren und er wurde damit zum Matchwinner. Gelingt ihm dieses Kunststück am heutigen Freitag gegen die Joker erneut?