Eislöwen verpassen Derbysieg! Suvanto & Co. verteilen Geschenke an Eispiraten

Dresden - "Ja, ist denn heut' schon Weihnachten?" Dies fragten sich am Freitagabend wohl viele Fans der Dresdner Eislöwen in der mit 4412 Zuschauern ausverkauften Arena, als sie ihre Spieler mit Pfiffen zur zweiten Pause in die Kabine schickten - und das im Derby gegen Crimmitschau. Die Hausherren verloren dieses Heimspiel am Ende 3:6 (1:2, 0:2, 2:2).