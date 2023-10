Das zweite Saison-Derby für die Eislöwen ruft! Spielt Bindels seine Stärken aus?

Dresden - Gegen die Lausitzer Füchse machte Dani Bindels (24) den Deckel zum 3:1-Derbysieg drauf. Kann der Niederländer am heutigen Freitag gegen die Eispiraten seine Dresdner Eislöwen erneut zum Sieg führen?

Dani Bindels (24) ist fokussiert. Kann er mit seinem Speed die Scheibe gefährlich vors Piraten-Tor bringen? © imago/osnapix

Fakt ist, der Linksschütze ist derzeit der erfolgreichste Dresdner Knipser mit vier Buden.

"Es sind viele Tore", lobt Coach Corey Neilson (47) den 24-Jährige für dessen Leistung in den zurückliegenden elf Partien.

Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass Bindels in der Vorbereitung Probleme hatte. "Deshalb gab es einige Gespräche mit ihm und danach hat er sich stetig weiterentwickelt. Dani nutzt seinen Stärken - gute Beine und den Speed. Dazu ist er präsent vorm Tor."

Genau deshalb hatte ihn Sportdirektor Matthias Roos (43) einst im Sommer von Bayreuth an die Elbe geholt. Auch wenn die Leistung (45 Spiele, 11 Tore, 19 Vorlagen) bei den Franken zuletzt nicht die Beste war, überrascht Bindels in Elbflorenz bisher.

Sich selbst auch? "Das, was ich hier bringe, habe ich auch in Bayreuth gebracht. Nur ist die Mannschaft hier besser und ich bin happy, wie es ist", so der Stürmer. Diese Lockerheit zeigt er auf dem Eis.