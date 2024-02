Eislöwen-Coach Sundblad über den Endspurt: "Hat schon Play-off-Charakter"

Nach der Niederlage gegen Krefeld gab's bei Tomas Sykora (33, 2.v.r.) und den Kollegen nur lange Gesichter. © Lutz Hentschel

Dabei hatte es das Team von Niklas Sundblad (51) gegen die Krefeld Pinguine selbst in der Hand.

85 Sekunden fehlten bei der 2:3-Niederlage im Penaltyschießen, und die Eislöwen hätten drei Punkte eingefahren. Der späte Ausgleich und das fehlende Glück danach machten die Hoffnungen auf den wichtigen Heimsieg zunichte.



"Aber ist doch gut für die Liga, wenn es so spannend ist. Fünf oder sechs Mannschaften sind in diesen Kampf um die Pre-Play-offs involviert. Und ich bin froh, dass wir dabei sind", befand Sundblad nach der Partie am Dienstagabend.



Sein Team hat es aber verpasst, zwei Punkte mitzunehmen und sich vor den noch ausstehenden drei Spielen in eine deutlich bessere Position zu bringen. Denn am letzten Spieltag können die Löwen nur zuschauen.

Es sollten im Endspurt also drei Siege her, vor allem drei Punkte am Freitagabend beim Derby in Weißwasser wären noch einmal eine ordentliche Motivationsspritze.