Erst Heiratsantrag auf Hawaii, dann gab's für diesen Eislöwen noch einen neuen Vertrag

Tariq Hammond (31) feierte mit den Eislöwen erst den Aufstieg in die DEL, machte seiner Freundin dann einen Heiratsantrag und bekam einen neuen Vertrag. © imago/eibner

Eins vorab, die Liebste hat "Ja" gesagt, oder wie Hammond auf Instagram postete: "She said YES! I love you so much. Can't wait to marry you". Die Eislöwen gratulierten ihrem Verteidiger und schenkten ihm dazu eine Vertragsverlängerung.



"Tariq war in der abgelaufenen Saison defensiv eine absolute Bank für uns und wir sind davon überzeugt, dass er genau das auch in der DEL für uns sein kann", begründet Sportdirektor Matthias Roos (45) den Schritt.

"Er hat ein gutes Gespür für Situationen, ein gutes Stellungsspiel und scheut sich nicht, seinen Körper einzusetzen. Seine Plus-Minus-Wertung von insgesamt Plus 22 zeigt, dass deutlich mehr positive Dinge mit ihm auf dem Eis passieren als negative."

Der 31-Jährige fühlt sich in Dresden dazu pudelwohl und feierte hier auch einen seltenen Coup. Nachdem er mit Regensburg 2024 den DEL2-Titel geholt hatte, gelang ihm dies 2025 mit den Eislöwen.