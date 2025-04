Final-Party! Dresdner Eislöwen schlagen Huskies und spielen um den Aufstieg

Dresden - Die Sommerpause darf noch warten! Denn die Dresdner Eislöwen haben Historisches erreicht! Da feierte auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert mit, denn der 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)-Erfolg in Spiel sechs gegen die Kassel Huskies reichte für den Finaleinzug um den Aufstieg in die DEL.

Trotz mehr Personal in der Defensive, waren die Hausherren in der mit 4412 Fans erneut ausverkauften Eishalle deutlich überlegen. Das ein oder andere Mal half das Quäntchen Glück mit. Optimisten sagen: erarbeitet!

Auch Spiel sechs der Serie war wieder ein Abnutzungskampf um jeden Zentimeter. © Lutz Hentschel

So wie auch der Dresdner Doppelschlag in Minute 45: Das Sundblad-Team war viermal in Serie in Überzahl, aber erfolglos. Gerade erst das zweite Mal ein Mann weniger, trudelte ein Schuss von Tariq Hammond irgendwie ins Tor. Nur vier Sekunden später Dane Fox mit der Vorentscheidung.

"In den vergangenen Spielen hätte jede Mannschaft den Sieg holen können, dieses Mal habe ich es irgendwann nicht mehr geglaubt. Dresden war hungriger, hat mehr aufs Eis gebracht", musste Kassels Coach Todd Woodcroft zugeben.

Der Rest war eine große Party - zumindest auf den Rängen. Kassel geschlagen, aber mit dem Mut der Verzweiflung, der ESC spielte es konzentriert zu Ende. Samuel Schindler (56.) in der sechsten Überzahl dann mit der endgültigen Demütigung.

Am 17. April geht's dann im Finale in der "best of seven"-Serie um alles oder nichts! Sundblad: "Wir müssen etwas Energie tanken, Anfang der Woche beginnen wir mit der Vorbereitung. Dann wissen wir auch, welcher Gegner auf uns zukommt."