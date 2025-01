Gegen die Füchse soll es klingeln: Eislöwen wollen Treffer im Derby erzwingen!

Dresden - Im Derby am Sonntag im Crimmitschauer Sahnpark brachte Tariq Hammond (31) das Torgestänge zum Klingen. Aber die Scheibe wollte partout nicht rein. Am heutigen Freitag daheim vor ausverkauftem Haus will der Eislöwe gegen die Lausitzer Füchse endlich jubeln.

Tariq Hammond (31, r.) brennt darauf, am heutigen Freitag mit den Eislöwen zu jubeln. Am liebsten wäre ihm ein eigenes Tor. © Lutz Hentschel

"Die Vorfreude ist groß. Wir sind gut vorbereitet. Haben im Training intensiv daran gearbeitet, dass wir in der Erzwingung der Chancen besser werden", so der 31-Jährige.

Dass sein Schuss im Schlussabschnitt nur das Gestänge zum Klingen brachte, wurmt den Verteidiger. "Manchmal fällt der Puck nicht in die Richtung, die man haben will", so der Linksschütze.

Aber die Dresdner sind heiß und vor allem gemacht durch ihren Coach. "Ich will immer gegen Christof Kreutzer gewinnen", so Niklas Sundblad (52) über seinen Kollegen an der Bande der Lausitzer Füchse. "Im Derby-Vergleich steht es eins zu eins."

Beide kennen sich gut, haben schon zusammen gearbeitet, zweimal folgte Kreutzer als Trainer nach der Entlassung von Sundblad - es ist auch deshalb ein Duell mit viel Pfeffer.