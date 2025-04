Große Trauer! Eishockey-Weltmeister und Ex-Trainer der Dresdner Eislöwen ist tot

Dresden - Das ist ein ganz schmerzlicher Verlust für seine Familie, alle, die ihn kannten und auch die Dresdner Eislöwen : Ex-Trainer und Eishockey -Weltmeister Jiří Kochta ist tot. Der in Prag geborene ehemalige Spieler und Coach verstarb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren, wie der HC Sparta Praha auf seiner Homepage bekannt gab.

Jiří Kochta (†78) wurde als Spieler Weltmeister und Vize-Olympiasieger, in zahlreichen deutschen Vereinen hinterließ er seine Spuren als Spieler und Trainer. © Imago / Eisenhuth

"Nach einem langen und tapferen Kampf mit der Krankheit ist eine der größten Legenden unseres Vereins, Herr Jiri Kochta, von uns gegangen. Er starb am 3. April im Alter von 78 Jahren. Der gesamte Verein HC Sparta Prag ist zutiefst betrübt über dieses Ereignis und spricht der Familie und den Angehörigen dieses großen Spartaners sein aufrichtiges Beileid aus", hieß es auf der Homepage.

Als Trainer hinterließ er in Deutschland bei Hedos München, dem EV Füssen, dem Mannheimer ERC, dem SC Memmingen, dem ES Weißwasser, dem EV Duisburg, den Heilbronner EC und den Revierlöwen Oberhausen seine Spuren. In München gilt er als heute als einer der Pioniere des Eishockey in der bayrischen Metropole.

Besonders in Erinnerung blieb er in Sachsen vor allem bei den Dresdner Eislöwen. 2002 übernahm er das Traineramt beim damaligen Oberligisten an der Pieschener Allee. Gemeinsam mit Sportdirektor Jan Tabor (62) legte den Grundstein für die heutige erfolgreiche Zeit der Löwen, als er mit dem Team 2005 das erste Mal in die 2. Bundesliga aufstieg.

Gleich in der Folgesaison drang das Team bis ins Halbfinale der Play-offs vor und sorgte damit für eine riesige Euphorie in der Elbestadt.