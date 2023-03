Können die Dresdner Eislöwen die KEV-Wand verstummen lassen?

Für die Dresdner Eislöwen geht es in Krefeld um alles oder nichts! Dabei muss das Team von Petteri Kilpivaara auch gegen eine lautstarke Fankurve bestehen.

Von Enrico Lucke

Krefeld - Bringen die Dresdner Eislöwen am heutigen Freitag die schwarz-gelbe Wand in Krefeld zum Verstummen? Am vergangenen Sonntag war dies bis zur 53. Minute gelungen.

Die schwarz-gelbe Wand ist schon beeindruckend. Bringen die Eislöwen sie wieder zum Verstummen und holen den zweiten Sieg in der Serie? © IMAGO/Maximilian Koch Die Yayla-Arena wird am Freitag wie zuletzt mit fast 8000 Zuschauern rappelvoll sein. Die Fan-Kurve ist bis zum letzten Platz gefüllt. Und wenn die Anhänger den KEV-Walzer anstimmen, schlägt sogar das Herz von Dresdens Coach Petteri Kilpivaara (37) höher: "Es ist die beste Stimmung in unserer Liga. Die sollten wir genießen und wenn sie gegen uns pfeifen, dann haben wir was gut gemacht." Den Hexenkessel sieht der Eislöwen-Coach somit nicht als Druck, sondern eher als Motivation. Und seine Spieler haben bewiesen, wie sie in Krefeld vor der sagenhaften Kulisse erfolgreich agieren können. Dresdner Eislöwen Eislöwen-Pleite nach langer Führung und Verlängerung: "Brutal, das Spiel zu verlieren!" Diesmal müssen sie es nur über 60 Minuten tun, um Spiel sechs am Sonntag in Dresden zu erzwingen. Gelingt dies nicht, ist die Saison vorbei. Der 2:1-Sieg am Dienstag im vierten Duell der Viertelfinal-Serie (best of seven) und der damit verbundene Stand von 1:3 aus Sicht der Dresdner, sorgte für Selbstbewusstsein. "Dieses Momentum und Selbstvertrauen wollen wir aufs Eis bringen", kündigt der Finne an. Seine Jungs hatten dafür am Mittwoch frei und konnten die Akkus aufladen.

Die Dresdner Eislöwen dürfen sich in Krefeld keine Fehler erlauben