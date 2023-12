Negativserie beendet: Eislöwen bejubeln ersten Heimsieg seit Oktober!

"Das ging ja diesmal schnell", stöhnten die ersten Eislöwen-Fans auf der Tribüne. Aber zu ihrer Freude zerlegten die Ravensburger die Eislöwen nicht wie ein Puzzle in tausend Teile.

Mitch Wahl (l.) und Matthias Roos schauten zusammen die Partie. © Lutz Hentschel

Dies alles unter den Augen von Neuzugang Mitch Wahl. Der US-Boy mit deutschem Pass war nach einer 40-stündigen Odyssee (Grund war Schnee-Chaos in München) am Nachmittag erst in Dresden eingetroffen.

Mit Sportdirektor Matthias Roos schaute er die Partie und sah, wie Kiedewicz (25.) bei einem schnellen Gegenzug auf Nils Elten passte und der auf 3:1 stellte.

So ging's in die letzte Pause. Die Frage war: Können die Löwen nach fünf Heimpleiten endlich wieder gewinnen?

In den ersten 40 Minuten hatten sie zwar gute Chancen, aber hinten war's auch oft gefährlich. Zumindest markierte Bruno Riedl (46.) das 4:1 für die Hausherren, nachdem sie unzählige Konter ungenutzt gelassen hatten. Defensiv hatten die Löwen an Sicherheit gewonnen und Goalie Janick Schwendener besorgte den Rest.

Als Marco Baßler (59.) aus dem eigenen Drittel ins leere Gehäuse der Gäste traf, war die Partie wirklich entschieden.