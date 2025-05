Neuer Goalie Hudacek besucht Dresden: Darum entschied er sich für die Eislöwen

Dresden - Gefragt, wohin der Sonderzug in der ersten DEL-Saison für die Eislöwen-Fans rollen soll, fiel oft die Antwort: zum Spiel gegen die Haie in die 17.000 Mann fassende Lanxess Arena. Einer, der in der vergangenen Saison eben diese zum Kochen gebracht hatte, war am Mittwoch mit seiner Frau in Dresden - Julius Hudacek (36).