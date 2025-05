Neuer Knipser soll den Eislöwen vor dem Kasten Flügel verleihen

Dresden - Er weiß, wo das Tor steht! 128 Tore hat Trevor Parkes (34) in 332 DEL- und 38 CHL-Partien erzielt. Jetzt soll der Kanadier auch im Löwenkäfig beweisen, dass er das Toreschießen nach langer Leidenszeit noch immer beherrscht.

Denn Ende August 2024 zog sich der Kanadier im Vorbereitungsspiel gegen den EV Zug (2:5) in der Schweiz eine schwere Beinverletzung zu. Vergangene Saison absolvierte der Stürmer für München keine einzige Partie. Seit Februar steht er aber wieder voll im Training.

"Wir waren auf der Suche nach einem echten Torjäger - und mit Trevor Parkes haben wir genau den gefunden. 175 Tore in neun DEL-Spielzeiten für München und Augsburg sprechen für seine Qualität", so Sportdirektor Matthias Roos (45).

Trevor Parkes hat eine lange Leidenszeit hinter sich. © dpa/Sven Hoppe

"Dresden bietet für mich eine neue sportliche Perspektive. Ich bin bereit, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen und junge Spieler mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich habe hart gearbeitet, um zurückzukommen, und bin bereit, sportlich wieder voll anzugreifen", so Parkes.

Das Eishockey-Spielen erlernte der Angreifer in seiner Geburtsstadt bei den Fort Erie Meteors (Ontario), ehe es das 1,90 Meter große und 97 Kilogramm schwere Kraftpaket in die USA in die ECHL und AHL zu fünf verschiedenen Klubs zog.

2016 landete Parkes für zwei Jahre in der höchsten deutschen Spielklasse bei den Augsburger Panthern. In der Zeit absolvierte er auch fünf Länderspiele für Team Kanada.

Mit der Empfehlung von 47 Toren in 106 Spielen ging es nach München, wo er 2023 die deutsche Meisterschaft gewann, ins Finale der Champions Hockey League einzog und zum Rekordtorschützen des EHC avancierte.