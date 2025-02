Play-off-Feuer soll brennen! Eislöwen wollen Hütte anzünden

Dresden - Auf zum letzten (Heim-)Akt der Hauptrunde! Die Ravensburg Towerstars sind am heutigen Freitag (19.30 Uhr) zu Gast in der Dresdner Eishalle. Und für die Dresdner Eislöwen geht es nach vier Spielen ohne Sieg noch einmal darum, Play-off-Feuer zu entfachen.

Travis Turnbull (38) & Co. sollen die ausverkaufte Hütte anzünden. © Lutz Hentschel

"Wir wollen ein Zeichen setzen. Wir sind die bessere Mannschaft und wir wollen das zeigen. Die glauben, die können herkommen und uns schlagen, aber wir wollen zeigen, dass wir besser sind", zündet ESC-Coach Niklas Sundblad (52) schon mal das Feuerzeug an.

Der Rahmen ist gesetzt. Die Eislöwen planen mit einem ausverkauften Haus und der Tabellenvierte aus Baden-Württemberg will die Hausherren noch abfangen.

Vier Punkte liegen die Towerstars hinter dem Zweiten Dresden. Das ist punktgleich mit Primus Kassel und will sich Platz eins zurückholen. "Der Fokus liegt darauf, die Liga zu gewinnen, das Heimrecht zu sichern und damit auch Selbstvertrauen für die Play-offs zu tanken", so Sundblad.

Umso besser, dass er endlich (fast) alle Mannen wieder zur Verfügung hat. Die Erkältungswelle ist überstanden.

"Das war gefühlt der erste Tag, an dem alle Spieler in der Kabine dabei waren. Die Erkältungswelle hat uns hart getroffen. Jetzt ist das langsam vorbei. Für mich ist das super", gibt der Eislöwen-Coach - selbst noch mit kratziger Stimme - nach dem Training am Donnerstag zu.