Derby-Zerstörung ist Griff ins Klo: Sachsens Eishockey-Klubs appellieren an Fans

Dresden - In den Farben getrennt, doch beim Toilettengang vereint! Immer wieder kommt es bei den Eishockey-Derbys im Freistaat zur Verunstaltung der sanitären Anlagen. Deswegen haben sich die drei größten sächsischen Klubs nun kurz vor den anstehenden Duellen zusammengetan.

Die Dresdner Eislöwen beklagen vor allem nach Derbys Schmierereien auf den Toiletten. © Dresdner Eislöwen

In einem gemeinsamen Statement appellierten die Dresdner Eislöwen, die Lausitzer Füchse aus Weißwasser sowie die Eispiraten Crimmitschau am Mittwoch an ihre Fans.

Zunehmend hätten die Vereine bei den direkten Aufeinandertreffen nämlich mit Vandalismus auf ihren WCs zu kämpfen. Bis zu 12.000 Euro Sachschaden sei dadurch in der Vergangenheit gar entstanden.

"Vorwiegend handelt es sich um Aufkleber und Edding-Schmierereien. Die Schäden lassen sich durchaus mit bis zu 1000 Euro je Spiel beziffern", erklärte Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach (52).

Sein Eislöwen-Kollege Maik Walsdorf (36) stimmte zu und ging noch mehr ins Detail. Denn die Beseitigung der Schäden sei äußerst aufwendig: "Wir beschäftigen nach jedem Derby bis zu vier Personen à vier Stunden zur Neutralisation von Verunreinigungen - vor allem im Gäste-WC", so der Boss der Dresdner.

In Crimmitschau stehen zudem nur "begrenzte Ressourcen" für die Toiletten zur Verfügung, allerdings werde man "regelmäßig nach jedem Derby mit unzähligen Aufklebern konfrontiert", ließ ETC-Geschäftsführer Jörg Buschmann (41) die Anhängerschaft wissen.