Zu wenige Tore - zu wenige Punkte: Eislöwen drehen sich im Kreis

Selb - Passend zum trüben Herbstwetter in Deutschland hat sich auch bei allen, die es mit den Dresdner Eislöwen halten, die Laune deutlich vermiest. Nach drei Niederlagen in Serie sind die Puckjäger aus der Landeshauptstadt mächtig abgerutscht.

"Im dritten Drittel haben wir uns gesteigert, aber wenn du keine Tore schießt, wirst du nicht viele Spiele gewinnen. Besonders nicht gegen eine Selber Mannschaft, die so gut dagegen gehalten hat und am Ende verdient gewonnen hat."

Von Platz eins auf sieben in nur drei Spielen: Das ist nach neun Spieltagen sicherlich noch nicht allzu aussagekräftig und zeigt nur, wie ausgeglichen die DEL2 aktuell noch ist.

Die Eislöwen-Fans stehen hinter ihrem Team. Zeit, sich dafür wieder mit Siegen zu bedanken! © Lutz Hentschel

Seine Mannen dann aber erst im Schlussabschnitt.

Spät schienen den Hausherren etwas die Kräfte auszugehen. "Selb war sehr aggressiv, hat viel Körper gespielt. Sie waren sehr effizient, haben viel zum Tor gebracht, was uns vor Probleme gestellt hat", bilanzierte Tom Knobloch (24) auf dem Instagram-Account des Clubs.

"Wir haben nicht ins Spiel gefunden, unser Powerplay nicht genutzt, Fünf-gegen-Fünf-Chancen waren wenig bis gar nicht da. Schwieriges Wochenende für uns! Wir müssen wieder versuchen, dahin zu kommen, wo wir Anfang der Saison waren."

Bestenfalls schon am Freitag bei den mit vier Niederlagen in Serie ebenfalls kriselnden Ravensburg Towerstars. Denn in das Derby-Double danach sollte man nicht mit hängenden Schultern gehen!

Gehen auch die Spiele gegen Weißwasser (15. Oktober) und Crimmitschau (20.Oktober) verloren, werden sicherlich auch die vom Coach so gelobten Fans ungemütlich.