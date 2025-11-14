Familie Diekmeier bangt seit Monaten um krebskranke Tochter: "Es ist meine Schuld"

Sandhausen - Das Schicksal von Delani Diekmeier bewegt Deutschland: Die 14-jährige Tochter von Ex-Fußballer Dennis Diekmeier (36) kämpft seit Monaten gegen Krebs, ihre Überlebenschance liegt wohl bei nur fünf Prozent. Schlimm: Mama Dana (40) gibt sich selbst eine Mitschuld am Zustand ihres Kindes.

Da war die Welt noch in Ordnung: Familie Diekmeier vor zwei Jahren zu Silvester. Damals war Delani (heute 14, r.) noch gesund. © Screenshot/Instagram/danadiekmeier

"Natürlich habe ich diese Gedanken und Schuldgefühle. Ich denke jeden Tag daran, was wäre, wenn wir früher zum Arzt gegangen wären und wir es früher erkannt hätten", sagte die 40-Jährige im Gespräch mit RTL. "Ich habe sie geboren, so krank. Also denke ich natürlich irgendwo, ist es meine Schuld."

Delani ist mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt gekommen, sie hat das Li-Fraumeni-Syndrom, offenbarte die Ehefrau von Dennis Diekmeier jetzt.

Das bedeutet, dass der 14-Jährigen genau das Gen fehlt, das den menschlichen Körper vor Tumoren schützt. Das Risiko an Krebs zu erkranken, steigt durch dieses Syndrom erheblich - vor allem Kinder und junge Erwachsene sind davon betroffen.

So wie Delani, bei der Anfang 2025 ein Tumor an der Niere entdeckt wurde. Der Krebs streute in die Lunge, das Mädchen musste schon mehrere Operationen, Chemotherapien und zuletzt eine Immuntherapie über sich ergehen lassen.