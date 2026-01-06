Eispiraten-Coach Tuores bemängelt fehlendes Zutrauen

Crimmitschau - Nach sechs Heimsiegen in Serie erwiesen sich die Krefeld Pinguine als eine Nummer zu groß für die Eispiraten . Was Coach Jussi Tuores (36) grämte, war, wie die Niederlage zustande gekommen war.

Jussi Tuores (36) will seinen Mannen mehr Selbstvertrauen einimpfen. © IMAGO/Mario Jahn

"Uns fehlte der Glaube daran, dieses Spiel gewinnen zu können. Das müssen wir schleunigst angehen und ich meiner Mannschaft helfen, sich auf so ein Spiel besser vorzubereiten", schätzte Tuores das 1:3 gegen den Spitzenreiter ein.

Er bemängelte, dass man zu ängstlich gespielt habe und Krefeld so nicht beizukommen sei. In zehn Versuchen wäre das Ergebnis zehnmal dasselbe gewesen.

Sein Gegenüber Thomas Popiesch (60) sagte: "Wir wussten aus den vergangenen Partien, dass uns eine gut strukturierte Mannschaft erwartet. Wir durften uns wenig Fehler erlauben."

Und das taten die Krefelder, die immer irgendwie einen Stock oder das Bein dazwischen bekamen.