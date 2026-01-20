Jussi Tuores bleibt in Crimmitschau: "Habe das Gefühl, hier als Trainer weiter voranzukommen"
Crimmitschau - Die Eispiraten setzen weiterhin auf eine klare sportliche Linie, nachhaltige Entwicklung und verlängern aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Jussi Tuores (36) um zwei weitere Jahre bis 2028.
"Ich und wir als Familie fühlen uns hier wohl und ich habe zudem das Gefühl, dass ich hier als Trainer weiter vorankommen kann. Ich weiß, dass wir auch nächstes Jahr die Möglichkeit haben, hier eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen", begründet der 36-jährige Finne, ohne weiter ins Detail über die Vertragsmodalitäten zu gehen.
"Ich kann aber sagen, dass die Organisation sich jedes Jahr gut um uns gekümmert hat, was einer der wichtigsten Gründe ist, warum ich auch in den kommenden zwei Jahren für die Eispiraten arbeiten möchte", so Tuores.
Der Eishockey-Lehrer war 2022 vom Südtiroler HC Pustertal an die Bande im Sahnpark gewechselt.
Zunächst als Co-Trainer unter Marian Bazany angestellt, übernahm er im Februar 2023 die Position des Cheftrainers und startete damit eine Erfolgsgeschichte.
171 Spiele mit einem Punkteschnitt von knapp 1,4
Und die liest sich wie folgt: Zuerst kam der sichere Klassenerhalt über die erste Play-down-Runde gegen Bayreuth. Dem schloss sich die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit dem sensationellen Halbfinaleinzug an, wo man am späteren DEL2-Meister Regensburg scheiterte.
Im letzten Spieljahr gelang trotz massiver Verletzungsprobleme erneut der zeitige Klassenerhalt in der ersten Play-down-Runde gegen Regensburg.
Insgesamt coachte Tuores 171 Spiele für die Eispiraten, darunter 145 Hauptrundenpartien, in denen er einen Punkteschnitt von knapp 1,4 verbuchte.
"Für uns gab es keinen Grund, nicht mit Jussi zu verlängern, und dementsprechend haben wir ihm ein neues Angebot unterbreitet. Wir freuen uns riesig auf die weitere Zusammenarbeit", betont Teammanager Ronny Bauer.
Titelfoto: Andreas Kretschel