Jussi Tuores bleibt in Crimmitschau: "Habe das Gefühl, hier als Trainer weiter voranzukommen"

Crimmitschau - Die Eispiraten setzen weiterhin auf eine klare sportliche Linie, nachhaltige Entwicklung und verlängern aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Jussi Tuores (36) um zwei weitere Jahre bis 2028.

Seit 2023 ist Jussi Tuores (36) Cheftrainer der Eispiraten. © Andreas Kretschel

"Ich und wir als Familie fühlen uns hier wohl und ich habe zudem das Gefühl, dass ich hier als Trainer weiter vorankommen kann. Ich weiß, dass wir auch nächstes Jahr die Möglichkeit haben, hier eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen", begründet der 36-jährige Finne, ohne weiter ins Detail über die Vertragsmodalitäten zu gehen.

"Ich kann aber sagen, dass die Organisation sich jedes Jahr gut um uns gekümmert hat, was einer der wichtigsten Gründe ist, warum ich auch in den kommenden zwei Jahren für die Eispiraten arbeiten möchte", so Tuores.

Der Eishockey-Lehrer war 2022 vom Südtiroler HC Pustertal an die Bande im Sahnpark gewechselt.

Zunächst als Co-Trainer unter Marian Bazany angestellt, übernahm er im Februar 2023 die Position des Cheftrainers und startete damit eine Erfolgsgeschichte.