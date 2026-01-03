Liga-Boss Rudorisch warnt: "Die Stadionentwicklung darf nicht aufhören!"

Crimmitschau - Das Sachsenderby kurz nach Weihnachten war ein Besuchermagnet. 5222 Zuschauer strömten in den Sahnpark. Einer von ihnen war DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch.

Das Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse im Sahnpark zog 5222 Zuschauer nach Crimmitschau. © Thomas Heide

TAG24 sprach kurz vor dem Jahreswechsel mit dem 47-jährigen Eishockey-Funktionär über die Stadionthematik in Crimmitschau, die wirtschaftliche Lage der Liga, die Play-offs und einen möglichen Schiedsrichterengpass.

TAG24: Herr Rudorisch, Sie waren kürzlich zum Derby zu Gast. Hand aufs Herz, das war doch beste Werbung für die sächsischen Standorte?

René Rudorisch: "Der Sahnpark ist eines unserer lautesten Stadien. Crimmitschau ist wie Weißwasser eine Eishockey-Hochburg. Wenn man bedenkt, was es vor der Saison für Diskussionen zwischen Stadt und Klub gab. Das war absolut fehl am Platz!"

TAG24: Aber eine Grundsatzdebatte bleibt ...

Rudorisch: "Die Stadionentwicklung darf nicht aufhören, unabhängig davon, ob neue Arena oder Sanierung der Spielstätte. Fakt ist, dass es gerade aus dem Gästeblock berechtigt große Kritik an der eklatanten Situation bei den Sanitäranlagen gab. Ein Thema, was den Standort ja schon viele Jahre beschäftigt."