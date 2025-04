Mehr als 85.000 Euro in zwei Tagen: Eishockey-Deutschland spendet für Eispiraten

Crimmitschau - Wem in den vergangenen Wochen leise Zweifel gekommen waren, ob Eispiraten und Crimmitschau noch so recht zusammenpassen, der wurde über Ostern eines Besseren belehrt.

Die Mannschaft und die Fans stehen zusammen, damit es in der kommenden Saison auch DEL2-Eishockey im Sahnpark gibt. © Mario Jahn

Der Standort erlebte eine kleine Auferstehung, die neben konstruktiven Gesprächen zwischen Vereinsverantwortlichen und Stadtverwaltung vor allem durch das gemeinsame Crowdfunding "Eishockey-Bande Crimmitschau" zum Ausdruck kommt.

Die "Schwarmfinanzierung" für die Flexbande war am Sonnabend an den Start gegangen, mit dem Ziel 120.000 Euro einzuspielen, was der Summe entspräche, die die Eispiraten an Eigenleistung für die geforderten Einbauten leisten müssen.

Bereits Montagmittag waren auf der Plattform "goodcrowd.org" mehr als 85.000 Euro eingegangen, was 70 Prozent (!) der Zielsumme entspricht.

Die Vorfinanzierung von Flexbande und LED-Beleuchtung in Höhe von 220.000 Euro (Stichtag 25. April) wird zudem von Partnern und Sponsoren beigesteuert.