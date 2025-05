Vier-Millionen-Etat! Eispiraten für Saison gerüstet, Buschmann sucht nach Hauptsponsor

Crimmitschau - Am Samstag ist Deadline zur Abgabe der Lizenzunterlagen für die DEL2. Dazu gehört neben dem Stadionnutzungsvertrag auch der Nachweis von Sponsorenzusagen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. Die Eispiraten mussten ihre Hausaufgaben - auch aufgrund der lange ungeklärten Stadionfrage - auf den letzten Drücker machen.

Jörg Buschmann, Geschäftsführer der Eispiraten Crimmitschau, stand aufgrund der lange ungeklärten Stadionfrage bei den Lizenzunterlagen unter Zeitdruck. © Andreas Kretschel

Wie TAG24 von Geschäftsführer Jörg Buschmann erfuhr, werden die Crimmitschauer die Saison 2025/26 gegenwärtig mit einem Etat von vier Millionen Euro bestreiten. 1,8 Mio. Euro davon sind für die erste Mannschaft (inklusive Trainerteam und Beiträge zur Berufsgenossenschaft) eingeplant.

In der abgelaufenen Saison waren für den sportlichen Bereich zwei Millionen Euro aufgewandt worden.

Buschmann: "Das war der bisherige Rekordwert, der je am Standort in die erste Mannschaft investiert wurde." Trotzdem habe man sich damit im Ligavergleich in der unteren Hälfte befunden.

Positiv: Die letzte Saison wurde - auch durch das Crowdfunding und aufgelöste Rückstellungen wegen der Corona-Zeit - mit einem fünfstelligen Gewinn abgeschlossen.

Vergleicht man vergangene und geplante Aufwendungen, wird klar, dass die Eispiraten im nächsten Spieljahr den Gürtel enger schnallen müssen. Es sei denn ...