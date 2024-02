Fan-Skandal: Was ein Anhänger schreit, als ein krebskranker Junge auf dem Eis feiert, macht sprachlos

Hradec Králové (Tschechien) - Das Spiel sollte für ihn etwas ganz Besonderes werden. Am Ende sprachen die Zuschauer in der Halle aber nicht nur über ihn, sondern wurden Zeugen eines unglaublichen Skandals.

Patrik Luska (13, r.) feierte mit seinen Idolen, als ein Idiot aus dem Publikum "Tod für Hradec" schrie. © Screenshot/X/MountfieldHK

Patrik Luska träumt von einer großen Karriere als Eishockey-Torwart. Doch bevor die sportliche Reise des 13-Jährigen aus dem tschechischen Hradec Králové überhaupt richtig starten konnte, muss er um sein Leben kämpfen.

Der Junge ist an Leukämie erkrankt, hat bereits eine Chemotherapie hinter sich und befindet sich weiter in Behandlung gegen den heimtückischen Blutkrebs.

Am Sonntag wollte ihm das Profi-Team seines Vereins eine große Freude bereiten. Seit vier Jahren gibt es jährlich einen Spieltag, an dem die Farben Orange, die die Krankheit symbolisieren sollen, den Spieltag dominieren. So kamen in all den Jahren umgerechnet schon 2,3 Millionen Euro für die Hilfe von Betroffenen zusammen.

Dieses Mal übernahm Patrik die Schirmherrschaft, durfte die Musik auswählen und noch andere Entscheidungen treffen. Für ihn ein absolutes Highlight, denn als Nachwuchs-Goalie des Vereins schaut er natürlich zu den professionellen Kufencracks auf.