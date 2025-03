Horror beim Eishockey: Schiri bekommt Puck ins Gesicht - was dann passiert, schockiert alle

Ingolstadt - In den Play-offs in der besten deutschen Eishockey-Liga, der DEL, geht es heiß her. Vor allem das Viertelfinal-Duell der beiden bayerischen Teams ERC Ingolstadt und Nürnberg Ice Tigers (Serienstand 3:2) begeistert die Fans. Am Mittwochabend wurde es beim 5:3-Sieg der Gastgeber allerdings blutig.