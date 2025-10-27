"Mein Hoden ist komplett tot": Eishockey-Profi erleidet schlimme Verletzung

Lillehammer (Norwegen) - Bei dieser Horror-Geschichte dürfte vielen Männern die Lust am Eishockey-Sport vergehen! Der norwegische Profi Vegard Fredriksen (24) bangt nach einem verhängnisvollen Puck-Treffer um einen seiner Hoden.

Vegard Fredriksen (24) muss aktuell mit einer Hodenverletzung pausieren. © IMAGO / NTB

In der vergangenen Woche blockte der Angreifer vom Lillehammer IK im ersten Drittel der Partie gegen Lorenskog einen Schuss mit seinem Unterleib. Sofort durchschoss ein heftiger Schmerz seinen ganzen Körper, wie er nun im Interview mit dem Sender "TV2" erzählte.

Zunächst war der 24-Jährige noch zuversichtlich, dass er die üblen Beschwerden einfach rauslaufen könnte: "Ich dachte, es würde ziemlich schnell verschwinden, aber das tat es nicht", erinnerte sich Frederiksen.

"Es wurde immer schlimmer und schließlich dachte ich: 'Das funktioniert nicht, damit kann ich nicht spielen'", fügte er an.

Der Norweger habe auch nach der Partie noch "extreme" Schmerzen gespürt - im Magen, im Rücken und auch in der Leistengegend. Schließlich sei er ins Krankenhaus gebracht worden, wo Ärzte ein Problem mit der Blutversorgung eines Hodens festgestellt hätten.

"Mein Hoden ist sozusagen komplett tot", verriet der Eishockey-Profi. "Aber es kann sein, dass er irgendwann wieder funktioniert."