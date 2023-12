Nach Adam-Johnson-Horror: Brust von Eishockeystar im Spiel aufgeschlitzt!

Lørenskog (Norwegen) - Ein Schlittschuh schnitt dem norwegischen Eishockeytalent Jonas Nyhus Myhre (19) in einem Spiel die Brust auf. Er wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und hatte Glück im Unglück.

Jonas Nyhus Myhre (19, r.) spielt normalerweise für Sparta Sarpsborg in der norwegischen ersten Liga. (Archivbild) © IMAGO / NTB

Gegenüber dem schwedischen Aftonbladet sagte der junge Sportler, dass der Brustmuskel in zwei Hälften gespalten sei. Der heftige Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag zwischen Lørenskog und Storhamar.

Der Verteidiger war in ein Duell mit einem Spieler von Storhamar verwickelt und bekam den Schlittschuh des Gegners an die Brust. Myhre beschrieb es so, als ob ein "Pferd nach ihm getreten hätte".

Die Kufe durchtrennte sogar den Schutzanzug und sorgte für eine sehr tiefe Fleischwunde!

Doch der Norweger bemerkte die Verletzung nicht. Voller Adrenalin spielte er zunächst einige Sekunden weiter, bevor er zur Bank fuhr.

Dort erst zog Myhre sein Trikot hoch und fragte seine Teamkollegen, ob er blute. Diese konnten ihren Augen kaum trauen, mit welcher großen und tiefen Wunde der junge Mann immer noch auf seinen Beinen stand.