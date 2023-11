Nach dramatischem Eishockey-Tod: Festnahme im Fall Adam Johnson (†29)!

Yorkshire (England) - Sein Tod erschütterte die Eishockey-Welt in ihren Grundfesten: Adam Johnson (†29) starb Ende Oktober, nachdem die Schlittschuh-Kufe eines Gegenspielers ihm die Kehle aufgeschlitzt hatte . Nun gab es in dem Fall eine Festnahme - wegen des Verdachts auf Totschlag!

Adam Johnson (†29) verstarb unter tragischsten Umständen nach einer Kollision auf dem Eis. © BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie die Polizei in South Yorkshire in einem Statement, das der Yorkshire Post vorliegt, mitteilte, wurde am Dienstag ein Mann wegen des Verdachts auf Totschlag festgenommen und befinde sich noch immer in Polizeigewahrsam.

Da die Behörden allerdings den Namen des Festgenommenen nicht veröffentlichten, ist offiziell noch unklar, ob es sich bei dem Mann um Johnsons Gegenspieler Matt Petgrave (31) handelte, dessen Aktion den Eishockey-Profi letztendlich das Leben kostete.

"Unsere Ermittlungen begannen unmittelbar nach dieser Tragödie, und wir haben seither umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um die Ereignisse, die zum Verlust von Adam unter diesen beispiellosen Umständen geführt haben, zu klären", teilte Kriminalhauptkommissarin Becs Horsfall mit.

Die Ermittlungen, bei denen die Polizei von South Yorkshire eng mit Experten zusammenarbeite, liefen weiter.

Dabei baten die Behörden darum, in dieser schwierigen Zeit Kommentare und Spekulationen, die die Ermittlungen behindern könnten, zu unterlassen.