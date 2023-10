Nach Horror-Tod beim Eishockey: Moderator erhebt krasse Mord-Vorwürfe!

Sheffield (England) - Es war der Schockmoment des Sport-Wochenendes: Am Samstag verstarb Eishockey-Profi Adam Johnson (†29) , nachdem er von der Kufe eines Gegenspielers am Hals getroffen worden war. Die Ärzte konnten nichts mehr für den US-Amerikaner tun.

Adam Johnson (†29) erlag am Samstag seinen schweren Verletzungen, die er nach einem Zweikampf beim Eishockey erlitten hatte. © JONATHAN DANIEL / AFP

Nachdem zunächst der Schock über die schrecklichen Ereignisse überwogen hatte, rückten schließlich die Umstände von Johnsons Tod näher in den Fokus - insbesondere, als am Montag bekannt wurde, dass die Polizei in dem Unglück ermittelt.

Da der Schlittschuh von Johnsons kanadischem Gegenspieler Matt Petgrave (31) sehr hoch war, als er den Hals des Nottingham-Profis traf, stand auf Social Media schnell der Vorwurf im Raum, es könnte sich bei dem Treffer um Absicht gehandelt haben!

Auch Ex-NHL-Star Sean Avery (43) suggerierte bei Fox News, dass der fatale Tritt des Kanadiers vorsätzlich gewesen sein könnte.

Diesen Vorwurf griff Moderator Jesse Watters (45) auf - und ging noch deutlich weiter. Petgrave sei ein "schmutziger Spieler", erklärte der Fox-News-Moderator und wies darauf hin, dass er im letzten Jahr der Spieler mit den meisten Strafen gewesen sein.

Es sehe "nach Mord aus", so der Vorwurf des 45-Jährigen!