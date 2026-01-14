Neues Traumpaar am schwedischen Sport-Himmel: "Es ist noch ganz frisch"

Schweden - Nicht einmal sie kann ihm entkommen, selbst er kann ihn nicht parieren: Amors Pfeil hat Sprinterin Julia Henriksson (25) und Eishockey-Torwart Christoffer Rifalk (29) getroffen.

Christoffer Rifalk steht seit gut sechs Jahren bei Rögle BK zwischen den Pfosten. © IMAGO / Bildbyran

Das verriet der Goali von Rögle BK nun im Interview mit "Expressen", nachdem das junge Paar bereits vor einer Woche gemeinsame Fotos auf Instagram gepostet hatte.

"Es ist noch ganz frisch. Wir sehen uns erst seit ein paar Monaten", erklärte der 29-Jährige.

Rifalk spielt seit 2019 beim Eishockey-Klub aus Ängelholm in der schwedischen Eliteliga SHL. Henriksson ist mehrfache schwedische Meisterin über 100 sowie 200 Meter, erreichte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio das Halbfinale über 200 Meter und hält über jene Distanz auch den Landesrekord der skandinavischen Nation.

Vor allem die geteilte Erfahrung mit dem Leben als Sportler würde beide momentan zusammenschweißen, so der Torhüter.

"Es macht großen Spaß, sie ist einfach großartig", schwärmte der Eishockey-Profi. "Es bedeutet mir sehr viel, dass wir uns haben. Sie reist viel, genau wie ich, aber darüber sind wir uns einig. Man weiß, was erforderlich ist, gibt sich gegenseitig Freiraum und motiviert sich."