Neues Traumpaar am schwedischen Sport-Himmel: "Es ist noch ganz frisch"

Die schwedische Sprinterin Julia Henriksson und der schwedische Eishockey-Torwart Christoffer Rifalk haben ihre Beziehung öffentlich gemacht.

Von Florian Mentele

Schweden - Nicht einmal sie kann ihm entkommen, selbst er kann ihn nicht parieren: Amors Pfeil hat Sprinterin Julia Henriksson (25) und Eishockey-Torwart Christoffer Rifalk (29) getroffen.

Christoffer Rifalk steht seit gut sechs Jahren bei Rögle BK zwischen den Pfosten.
Christoffer Rifalk steht seit gut sechs Jahren bei Rögle BK zwischen den Pfosten.  © IMAGO / Bildbyran

Das verriet der Goali von Rögle BK nun im Interview mit "Expressen", nachdem das junge Paar bereits vor einer Woche gemeinsame Fotos auf Instagram gepostet hatte.

"Es ist noch ganz frisch. Wir sehen uns erst seit ein paar Monaten", erklärte der 29-Jährige.

Rifalk spielt seit 2019 beim Eishockey-Klub aus Ängelholm in der schwedischen Eliteliga SHL. Henriksson ist mehrfache schwedische Meisterin über 100 sowie 200 Meter, erreichte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio das Halbfinale über 200 Meter und hält über jene Distanz auch den Landesrekord der skandinavischen Nation.

Vor allem die geteilte Erfahrung mit dem Leben als Sportler würde beide momentan zusammenschweißen, so der Torhüter.

"Es macht großen Spaß, sie ist einfach großartig", schwärmte der Eishockey-Profi. "Es bedeutet mir sehr viel, dass wir uns haben. Sie reist viel, genau wie ich, aber darüber sind wir uns einig. Man weiß, was erforderlich ist, gibt sich gegenseitig Freiraum und motiviert sich."

Julia Henriksson (25, r.) 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris.
Julia Henriksson (25, r.) 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris.  © JEWEL SAMAD / AFP

Julia Henriksson und Christoffer Rifalk auf Instagram

Die 25-Jährige habe inzwischen auch schon einige Spiele des Goalies besucht. "Nur revanchiert habe ich mich noch nicht", gab er zu. Die Saison der Sprinterin beginne aber bald. "Dann kann ich das tun. Das wird perfekt."

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Bildbyran, JEWEL SAMAD / AFP

