Sohnemann feiert NHL-Premiere und kloppt sich direkt vor den Augen seiner Familie: Die reagiert begeistert!

Alex Laferriere hat zwar keinen Helm mehr, aber sein Gegner Logan O'Connor (27) liegt unter ihm auf dem Eis und hat den Fight damit verloren. © IMAGO / USA TODAY Network

Auch die Kommentatoren von TNT haben sich gewundert, ob Alex Laferriere nicht tatsächlich ein Wrestler ist.

Aber Alex' Einsatz wurde nicht belohnt. Sein Team aus L.A. verlor das Spiel 2:5 und die Schlägerei wird für ihn und seine Familie das Highlight bleiben.

NHL ohne Schlägereien wäre vermutlich nur halb so interessant. Seit 1998/99 führt die NHL sogar Statistiken über die Schlägereien.

So gab es in der Saison 2022/23 unglaubliche 1322 Prügeleien, also mindestens in jedem zweiten Spiel eine!

Offiziell wird die Statistik nicht veröffentlicht, aber die Website HockeyFights.com sammelt die Daten ebenfalls und hat noch mehr interessante Insights.

Die längste Schlägerei dauerte 2007/2008 fast zwei Minuten zwischen Chris Neil (44) und Daniel Carcillo (38), die sich in nahezu jeder Begegnung zusammenschlugen.

"Traditionell" greifen die Referees erst ein, wenn einer am Boden liegt.