Tragisches Unglück: NHL-Star und sein Bruder sterben beim Fahrradfahren

NHL-Star Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew sterben bei einem tragischen Verkehrsunfall in den USA.

Von Tina Hofmann

Salem County, New Jersey (USA) - Die Eishockey-Welt trägt Trauer: NHL-Star und Nationalspieler Johnny Gaudreau (31) und sein Bruder Matthew (29) sind tot. Wie die NHL und der Verein am Freitag bekannt gaben, kamen die beiden am späten Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Johnny Gaudreau (†31, r.) spielte im Mai mit der US-amerikanischen Auswahl bei der WM noch gegen Deutschland. © IMAGO / ActionPictures Besonders tragisch: laut US-amerikanischen Medienberichten sollten beide an diesem Freitag Trauzeugen auf der Hochzeit ihrer Schwester sein. Dazu wird es nicht mehr kommen, denn Johnny und sein Bruder wurden am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr von einem Auto beim gemeinsamen Fahrradfahren erfasst und getötet. "Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) trauert um den US-amerikanischen Nationalspieler Johnny Gaudreau und seinen Bruder Matthew. Die beiden Eishockeyprofis wurden in den USA in einen tragischen Unfall verwickelt, in Folge dessen sie verstorben sind", teilte auch der deutsche Verband mit. Eishockey Sexueller Übergriff auf Mädchen: Richter liest Brief von Opfer vor, Urteil für zwei Eishockeyspieler Diverse Medien hatten über den Vorfall berichtet, zunächst war die Identität der Opfer aber unklar. "Die Columbus Blue Jacekets sind schockiert und am Boden zerstört von dieser unvorstellbaren Tragödie. Johnny war nicht nur ein großartiger Eishockeyspieler, sondern vor allem ein liebevoller Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund. Wir sprechen seiner Frau Meredith, seinen Kindern Noa und Johnny, seinen Eltern, ihrer Familie und ihren Freunden zum plötzlichen Verlust von Johnny und Matthew unser tiefempfundenes Mitgefühl aus", erklärte der Verein auf seiner Homepage und in den sozialen Medien. Vor zwei Jahren war Gaudreau zu den Jackets gewechselt, davor lief der Flügelstürmer acht Jahre für die Calgary Flames auf.

Johnny Gaudreau spielte bei der WM im Mai gegen Deutschland und schoss ein Tor