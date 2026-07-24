Heftige Vorwürfe von deutscher Top-Athletin: "Wisst Ihr, wie viele Menschen ihre Arbeit und Lebensgrundlage verlieren?"

Kniebis - Eine der ältesten und traditionsreichsten Wintersportarten , die Nordische Kombination, ist 2030 nicht mehr olympisch. Zu niedrige Einschaltquoten, zu wenig Diversität auf dem Siegerpodest, zu wenig Entwicklung bei den Frauen habe die Sportart, argumentierte das IOC Anfang Juli. Die deutsche Top-Athletin Nathalie Armbruster (20) kann nach wie vor nicht fassen, dass die Kombination als Gesamtes gestrichen wurde , anstatt die Frauen ins Programm aufzunehmen.

Der Kampf war vergebens: Anstatt die Frauen ins olympische Programm aufzunehmen, strich das IOC die Nordische Kombination komplett. © Barbara Gindl/APA/dpa

"Auch nach über zwei Wochen bin ich noch fassungslos und es fehlen mir die richtigen Worte", schrieb die Gesamtweltcupsiegerin von 2025 auf Instagram.

Am 7. Juli habe sich gezeigt, dass es immer seltener um den Sport, sondern leider immer häufiger um Geld und Kommerz gehe. Die Entscheidung, die NoKo nach 100 Jahren aus dem olympischen Programm zu nehmen, mache sie "unglaublich fassungslos, traurig, und zugleich aber auch so wütend".

Armbruster, lange eine der Wortführerinnen im Kampf für die Olympia-Aufnahme der Frauen, skizzierte die Entwicklung, die die Sportart in den vergangenen Jahren genommen hat, und machte klar: "Die Leistungen der Athletinnen und Athleten ist absolut olympiawürdig."

Aber darum scheine es nicht mehr zu gehen, anstatt den olympischen Werten Höchstleistungen, Respekt und Fairness stünden nur die Einschaltquoten im Fokus.

"Wissen Sie, welche Konsequenzen Ihre Entscheidung hat?", fragte die Badenerin das Internationale Olympische Komitee direkt. Olympia sei trotz Kommerzialisierung und Werteverlust noch immer die Grundlage jeder Förderung.