"Musste mich hinlegen, um ihn aufzutauen!" Langläufer friert während Rennen der Penis ein

Dem Schweden Calle Halfvarsson (34) fror der Penis beim Weltcup-Rennen ein. © IMAGO / Bildbyran

Die Anzeige des Thermometers war da bei minus 19 Grad bereits ordentlich in den Keller gerauscht. Das sorgte unter anderem beim deutschen Team zum Einfrieren der Augen.

Viel schlimmer erwischte es aber Schweden Calle Halfvarsson (34). Dem Schweden gefror während des Rennens der Penis, wie das Portal "Expressen" berichtete.

In der sechsten von acht Runden merkte der Läufer, dass bei ihm im unteren Bereich etwas nicht stimmte. Von Minute zu Minute wurde es immer schmerzhafter. Dennoch quälte er sich ins Ziel.

"Verdammt, ich habe mir den Penis eingefroren. Ich musste mich zehn Minuten auf den Bauch legen, um ihn aufzutauen. Das sind höllische Schmerzen, das wünsche ich wirklich niemandem", sagte er nach dem Rennen.

Seinen Humor verlor der Mann, der am Ende als 18. ins Ziel kam, nicht: "Zum Glück bekommen wir bald unser zweites Kind, denn wenn ich so weitermache, wird es in Zukunft schwierig."