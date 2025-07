Nach Doping-Schock um deutsche Olympiasiegerin: Jetzt bricht ihr Trainer sein Schweigen

Zella-Mehlis - Ende Juni schockierte den deutschen Skiverband die Meldung, dass Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl (29) positiv auf Doping getestet wurde . Bei den Weltmilitärspielen war bei der Thüringerin in einer Probe das Mittel Clenbuterol gefunden worden. Nun bricht ihr Coach, Nationaltrainer Per Nilsson (55), sein Schweigen.

Carl hatte während der Militärspiele von einem Truppenarzt ein Hustenmittel bekommen, da sie an starkem "Wettkampfhusten" litt und kaum schlafen konnte. "Die Verschreibung des Arztes war medizinisch nachvollziehbar, aber organisatorisch mangelhaft. Die Sportlerin trifft keinerlei Schuld. Sie handelte im Vertrauen auf einen Spezialisten und die kompetente medizinische Versorgung im Rahmen einer offiziellen militärischen Wettkampfveranstaltung", so Nilsson.

Per Nilsson (55, r.) äußerte sich jetzt erstmal zum Doping-Schock rund um seine Sportlerin Victoria Carl. © IMAGO / Christian Heilwagen

Carl hatte bei den vergangenen Spielen in Peking 2022 Gold im Teamsprint im klassischen Stil an der Seite von Katharina Hennig gewonnen. In der Staffel kam eine Silbermedaille hinzu.

Die vergangene Saison schloss sie als Zweite im Gesamtweltcup ab, gilt deshalb als ganz heißes Eisen im Feuer für Olympia 2026. In einem Interview mit dem DSV erklärte Carl, dass sie das Medikament "Spasmo-Mucosolvan" erhalten hat. Der Wirkstoff ist Clenbuterol-Hydrochlorid. "Ich leide unter einem sehr, sehr starken Reizhusten nach Wettkämpfen. Bei der Menge, die in diesem Winter gemacht habe, war das einfach zu viel, ich konnte nicht mehr schlafen, war entkräftet und war einfach froh, dass mir ein Arzt helfen wollte", so die Sportlerin.

Ihr Trainer betont, dass den deutschen Skiverband keinerlei Schuld trifft, da er in die Vorgänge bei der Militär-WM nicht involviert war.

Es kann sein, dass Carl mit einer milden Strafe davonkommt, da sie an sich keine Schuld trifft. Doch selbst bei "Milde" stehen sechs Monate bis zwei Jahre im Raum. Ob es dazu kommen wird, ist unklar. Denn ihre eigene Fürsorgepflicht hat sie in jedem Fall verletzt. In den kommenden Wochen wird mit einer Bewegung in dem Fall gerechnet.